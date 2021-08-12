Американская исполнительница в стиле R&B Бейонсе выпустила детскую коллекцию своего бренда Ivy Park вместе с известной спортивной маркой Adidas. В рекламной кампании коллекции приняло участие несколько детей.
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Бейонсе показала детей в рекламном ролике
Чтобы привлечь внимание пользователей сети к новому выпуску одежды, среди детей, снимавшихся в рекламном видео, были сын и дочери Бейонсе. Ролик собрал множество просмотров и вызвал восторг, ведь артистка очень редко делится снимками со своими потомками.
9-летняя Блю Айви и 4-летние Сэр и Руми эффектно позировали в стильной одежде из коллекции звездной мамы. На некоторых кадрах можно увидеть их вместе.
Бейонсе со старшей дочкой Блю Айви / Скриншот с видео
Бейонсе с сыном Сэром / Фото из инстаграма
Дочь Бейонсе Руми / Фото из инстаграма
Отметим, что в интервью для Harper's Bazaar Бейонсе рассказывала о том, что давно планировала создать именно детскую одежду.
Во время наших семейных каникул мы любим подбирать наряды так, чтобы они сочетались. Мои дети обычно бывают со мной на съемках, и мы одеваем их в одежду размера XXS, чтобы мы могли соответствовать друг другу. Так что для Ivy Park это было вполне естественным развитием – представить модели в детских размерах,
– поделилась певица.
Напомним, что в последний раз Бейонсе делилась фото своих детей еще в апреле, во время отдыха в Малибу. Но недавно она рассказала, почему скрывает личную жизнь.
Знаменитость якобы пытается разделить две свои личности – как артистки и как жены и матери. Бейонсе считает, что нарушение этих границ будет ей не на пользу, потому что потеряет себя из-за жестокой индустрии шоу-бизнеса.