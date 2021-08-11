Знаменитая R&B-певица Бейонсе появилась сразу на трех обложках глянца Harper's Bazaar. Артистка дала изданию интервью, в котором рассказала о своей личности и частной жизни.

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Бейонсе о том, почему скрывает личную жизнь

Исполнительница отметила, что всегда пыталась разграничивать свою частную жизнь и жизнь в музыкальной сфере как артистки.

Моя семья и друзья часто забывают мою другую сторону, зверя на шпильках, пока не посмотрят мое выступление. В индустрии шоу-бизнеса очень легко потерять себя. Она забирает ваш дух и свет. Я видела это много раз, не только у знаменитостей, но и у продюсеров, режиссеров, руководителей и тому подобное. Эта индустрия не для всех,

– призналась Бейонсе.

Певица рассказала, что работает над новой музыкой. Она планирует избавляться ограничений и быть такой, какой есть. Она хочет создавать значимые и сильные композиции, которые будут заинтересовывать ее поклонников.

"Поскольку я была интровертом, в детстве я мало говорила. Я проводила много времени в своей голове. Теперь я благодарна за эти застенчивые годы молчания. Застенчивость научила меня сочувствию и дала возможность общаться с людьми и строить с ними отношения. Я больше не застенчивая", – поделилась Бейонсе.

Личная жизнь Бейонсе