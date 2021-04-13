На днях R&B-дива Бейонсе и рэпер Jay-Z отметили 13 годовщину брака. Частным самолетом супруги отправились в Лас-Вегас, где провели день вместе. Для празднования звезда выбрала дерзкий костюм длины мини.

39-летняя американская певица Бейонсе редко делится подробностями личной жизни и публикует фото с семьей. Однако по случаю "кружевной" свадьбы с любимым Jay-Z обнародовала несколько новых кадров. В праздничных образах они полетели на обед в Лас-Вегас, а по дороге сделали совместные селфи.

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Дерзкий образ Бейонсе

Годовщину свадьбы артистка отметила в роскошном наряде. Она надела красно-черный твидовый костюм от Alessandra Rich – укороченный жакет с глубоким декольте и откровенные мини-шорты, которые едва прикрывали ягодицы. Пикантный образ Бейонсе довершила ярко-красными атласными туфлями-лодочками с черными лентами вместо цепочек.

Детали look R&B-дива также подбирала тщательно. Она надела эпатажные солнцезащитные очки с камнями, массивное ценное колье, золотые цепочки и большие серьги-кольца. Главным аксессуаром стал крошечный черный клатч, расшитый драгоценными камнями. Длинные волосы Бейонсе уложила волнами, а макияж так и не засветила, потому что не снимала очки в кадре.

Судя по этому выходу, ограбление на миллион долларов не особо сказалось на семейном бюджете Бейонсе и Jay-Z. Они и дальше путешествуют частным самолетом и выбирают наряды от премиальных брендов.