Суперпопулярную американскую певицу Бейонсе обокрали. Неизвестные похитили из ее склада в Лос-Анджелесе ценные вещи, стоимость которых оценивают в более миллиона долларов – 28 миллионов гривен.

Таблоид TMZ ссылается на сотрудников правоохранительных органов и сообщает, что расследованием дела занимается полиция Лос-Анджелеса. Пока не удалось задержать ни одного подозреваемого в краже.

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Бейонсе обокрали на миллион долларов

Грабители проникли в три складских помещения, которые арендует продюсерская компания Бейонсе Parkwood Entertainment. Они похитили ценные вещи – дорогие дизайнерские сумки и платья, которые принадлежат певице, и личные вещи ее стилиста – детские игрушки и фотографии. Убытки оценили в более миллиона долларов – 28 миллионов гривен.

Добавим, 39-летнюю R&B-диву ограбили не впервые. Бейонсе стала жертвой грабителей во второй раз за последний месяц. В начале марта неизвестные попали на тот же склад в Лос-Анджелесе, похитив брендовую одежду и аксессуары.

Если не принимать во внимание триумф на Грэмми, то можно утверждать, что 2021 год уже выдался непростым для звезды. В конце января Бейонсе потеряла брата. 34-летнего рэпера Мартелла Деруена нашли мертвым в собственной квартире.