Вечером 14 марта 2021 года отгремела престижная премия Грэмми. Две американские знаменитости вошли в историю церемонии, ведь завоевали больше всего Грэмми среди женщин-исполнительниц. Рекорд установили Бейонсе и Тейлор Свифт.

Известные американские певицы Бейонсе и Тейлор Свифт вошли в историю Грэмми. Они установили рекорд по количеству побед. Это произошло во время 63 церемонии награждения, прошедшей 14 марта.

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Рекорды Тейлор Свифт и Бейонсе

31-летняя исполнительница Тейлор Свифт стала первой женщиной, которая трижды победила в категории "Альбом года". В частности, ее пластинки Folklore, Fearless и "+1989" стали невероятно популярными.



Тейлор Свифт на премии Грэмми / Фото Getty Images

При этом Бейонсе отличилась как первая женщина, получившая 28 премий Грэмми. В этом году звезда победила в номинации "Лучшее музыкальное видео" за клип на песню Brown Skin Girl, а также в категории "Лучшее исполнение в стиле R&B" с треком Black Parade.

Отметим, что композиция Black Parade посвящена массовым протестам, происходившим в США из-за убийства Джорджа Флойда. Как сказала сама Бейонсе, она создала песню в честь "прекрасных черных королей и королев"

Бейонсе также получила Грэмми в номинации "Лучшее исполнение в стиле "рэп" с треком Savage, который записала вместе с Megan Thee Stallion – лучшей новой артисткой.

Как артистка, я считаю, что моя работа, как и каждого из нас, отражать время. И это было довольно трудное время,

– рассказала Бейонсе.

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