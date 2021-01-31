Американского рэпера Мартелла Деруэна нашли мертвым в собственной квартире. Он был двоюродным братом популярной поп-певицы Бейонсе.

Источник: The Sun

В убийстве музыканта, известного как рэпер Kardone, подозревают 21-летнюю певицу Сашу Скаре. Мартелл Деруэн ранее спродюсировал один из синглов девушки.

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Двоюродный брат Бейонсе умер в своем доме в городе Сан-Антонио, в Техасе, от огнестрельного ранения. Его нашли мертвым после того, как мужчина несколько дней не выходил на связь.

Сейчас полиция разыскивает молодую артистку Сашу Скаре, которую подозревают в убийстве Мартелла Деруэна. У девушки шрамы на лице от ожогов. Пока неизвестно, какие отношения связывали музыкантов, ведь рэпер Kardone был женат.

Саша Скаре / Фото из открытых источников

Близкие и жена Мартелла Деруэна тяжело переживают потерю. Его друзья из сферы музыки утверждают, что он никогда не пользовался именем и связями популярной сестры Бейонсе и был скромным человеком. Возлюбленная рэпера Джоя поделилась, что он был любящим, заботливым мужем.