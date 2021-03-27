Суперпопулярну американську співачку Бейонсе обікрали. Невідомі викрали з її складу в Лос-Анджелесі коштовні речі, вартість яких оцінюють в понад мільйон доларів – 28 мільйонів гривень.

Таблоїд TMZ посилається на працівників правоохоронних органів і повідомляє, що розслідуванням справи займається поліція Лос-Анджелеса. Наразі не вдалося затримати жодного підозрюваного в крадіжці.

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Бейонсе обікрали на мільйон доларів

Грабіжники пробралися у три складські приміщення, які орендує продюсерська компанія Бейонсе Parkwood Entertainment. Вони викрали цінні речі – дорогі дизайнерські сумки та сукні, які належать співачці, та особисті речі її стиліста – дитячі іграшки та фотографії. Збитки оцінили в понад мільйон доларів – 28 мільйонів гривень.

Додамо, 39-річну R&B-діву пограбували не вперше. Бейонсе стала жертвою грабіжників вдруге за останній місяць. На початку березня невідомі потрапили на той же склад в Лос-Анджелесі, викравши брендовий одяг і аксесуари.

Якщо не брати до уваги тріумф на Греммі, то можна стверджувати, що 2021 рік вже видався непростим для зірки. Наприкінці січня Бейонсе втратила брата. 34-річного репера Мартелла Деруена знайшли мертвим у власній квартирі.