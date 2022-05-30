Мужчина опубликовал красивую фотографию из вечернего довоенного Мариуполя, где он сидит на берегу моря, а позади него виднеется закат и заводские краны.

Читайте также Возят машину с телевизором – Бедняков показал, как в его Мариуполе насаждают "русский мир"



Андрей Бедняков в Мариуполе / Фото с инстаграмма ведущего

"На этой фотографии Андрей. С русской фамилией Бедняков. Этот парень всю свою жизнь говорил по-русски. Но "русский язык ущемляют. Мы идём спасать русскоговорящих"… Спасли… Отныне инстаграмм этого парня будет украинским. Потому что ему так хочется", – написал телеведущий.

Он говорит, что есть вещи, за которые ему стыдно, но "лучше поздно, чем никогда".

Так он выражает свою позицию. Позицию против убийств, оккупации и захвата территорий другой страны. Теперь можете называть меня "бЭндеровцем". Вы же так называете человека, любящего свою страну?

– заявил мужчина.

Шоумен попросил отписаться всех, кто не поддерживает его позицию и отмечает, что русскоязычные украинцы любят страну не меньше, но это лично его выбор. Особый "привет" он передает некоторым подписчикам из России. Оля Цыбульская, Леся Никитюк и сотни других подписчиков поблагодарили Андрея за его решение.

К слову Это как красная тряпка, – Андрей Бедняков объяснил, почему россиянам "подгорает" через Мариуполь

Отметим, что в интервью для разных шоу Андрей еще давнее перешел на украинский язык, но в соцсетях иногда продолжал писать по-русски. Однажды он признался, что с началом полномасштабной войны его аудитория в инстаграмме изменилась – сначала там преобладали россияне, но впоследствии несколько сотен тысяч отписалось, и теперь там больше украинцев. В общей сложности на его страницу подписано 1,8 миллиона читателей. Особую популярность Бедняков завоевал, когда был ведущим шоу "Орел и решка".

Отметим, что Андрей – родом из Мариуполя. В первые недели блокады города осталась его больная мама с сестрой, с ними не было связи. Впоследствии они смогли уехать, но Андрей узнал, что его больная мать скончалась. Ее вывезли, потому что не хотели хоронить во дворе дома уничтоженного города.