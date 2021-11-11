Бебешко резко высказался о своей экс-подопечной Миле Нитич:"30 лет – старая баба"
Источник:программа "Не лги мне"
Украинский продюсер Владимир Бебешко в 2019 году расторг контракт с артисткой милой Нитич. В отличие от других звезд, бывшие коллеги разошлись со скандалом. Сейчас Бебешко вспомнил о конфликте и заявил, что Нитич – ленивая артистка, хотя якобы имела шансы стать государственной певицей.
Сотрудничество Бебешко с Милой Нитич длилась 10 лет (2009 – 2019), пока не произошел первый раскол в 2016 году. "Последней каплей" вроде бы стал концерт артистки в Украинском доме, где не собралось 500 человек.
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"У нас был "разбор полетов" и тогда он выдал мне такую фразу: "Ты не Алла Пугачева!". И это был первый раз, когда я сказала, что хочу уйти. На что он сказал: "Ну иди, но песни и имя остаются мне". А мне легче было похоронить свое имя чем отдать ему!" – поделилась певица в программе.
Ситуацию со своей стороны также прокомментировал продюсер Бебешко. По его словам, она "прошибала вокалом и была украинской Уитни Хьюстон". Но из-за якобы собственной лени она за 4 последних года не написала ни одного самостоятельного хита.
Она должна была занять статус государственной певицы. Но она мне сказала, что молода. Какая ты молодая?! 30 лет – старая баба и ты всегда выглядела на 40 лет! Ты грузная!.. Я дал ей возможность экспериментировать. Она ленивая. Я не хочу ее обидеть, но это правда!
– заявил Владимир Бебешко.
Что еще интересного расскажет Мила Нитич и ее бывший наставник Бебешко можно будет узнать позже в полном интервью, которое выйдет 11 ноября вечером.
Что известно о Миле Нитич
- Впервые артистка заявила о себе на проекте "Караоке на майдане" в Киеве в 2008 году. Там она и стала участницей десятого сезона телепроекта "Шанс" и прошла в финал.
- Летом 2009 года она выступила на конкурсе "Новая волна 2009", где заняла 7 место, разделив его с группой "Пара Нормальных". Там она получила приз от Аллы Пугачевой – 50 тысяч долларов.
- В том же году в миле Нитич началось сотрудничество с продюсером Владимиром Бебешко.
- В 2011 году она стала участницей украинского отбора Евровидения – 2011, а также участницей "Голос страны" в составе команды Стаса Пьехи. На вокальный проект она вернулась в 2021 году в составе команды Тины Кароль, однако не смогла попасть в полуфинал.
- За время карьеры она выпустила 14 песен и 1 альбом под названием "Просто быть счастливой" (2015).