Сотрудничество Бебешко с Милой Нитич длилась 10 лет (2009 – 2019), пока не произошел первый раскол в 2016 году. "Последней каплей" вроде бы стал концерт артистки в Украинском доме, где не собралось 500 человек.

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"У нас был "разбор полетов" и тогда он выдал мне такую фразу: "Ты не Алла Пугачева!". И это был первый раз, когда я сказала, что хочу уйти. На что он сказал: "Ну иди, но песни и имя остаются мне". А мне легче было похоронить свое имя чем отдать ему!" – поделилась певица в программе.

Ситуацию со своей стороны также прокомментировал продюсер Бебешко. По его словам, она "прошибала вокалом и была украинской Уитни Хьюстон". Но из-за якобы собственной лени она за 4 последних года не написала ни одного самостоятельного хита.

Она должна была занять статус государственной певицы. Но она мне сказала, что молода. Какая ты молодая?! 30 лет – старая баба и ты всегда выглядела на 40 лет! Ты грузная!.. Я дал ей возможность экспериментировать. Она ленивая. Я не хочу ее обидеть, но это правда!

– заявил Владимир Бебешко.

Что еще интересного расскажет Мила Нитич и ее бывший наставник Бебешко можно будет узнать позже в полном интервью, которое выйдет 11 ноября вечером.

Что известно о Миле Нитич