Украинская исполнительница Мила Нитич стала участницей вокальных нокаутов "Голоса страны" 11 сезон и выступала в составе команды Тины Кароль. В 11 выпуске звезда объединила две песни "Hush Hush" The Pussycat Dolls и Freedom Дана Балана.

Мощное выступление Милы Нитич, которая решила перезапустить свою карьеру, поразило всех судей и звездного тренера Тину Кароль. Дан Балан, песню которого исполняла Мила, отметил: "Ух, какой у тебя классный голос. И личность обалденная! Вот я смотрю на тебя, а ты вся светишься. Душа пела так, что все остальное вообще неважно. Мне понравилось, спасибо тебе" .

Стоит увидеть Голос страны 11 сезон 11 выпуск: появление Дана Балана и борьба вокалистов за место в четвертьфинале

Милан Нитич – Hush Hush и Freedom: смотреть видео онлайн

Тина Кароль как наставник в свою очередь добавила, что Нитич с каждым новым эфиром раскрывается все больше, поэтому предпочла ее в команде для прямых эфиров, посадив на третье кресло. Вместо нее проект покинула Виктория Гнатюк.

Кто прошел в четвертьфинал "Голоса страны 11":

Команда Тины Кароль