Barleben, заменивший LAUD на Нацотборе, представил свою песню: как реагирует сеть
Источник:ютуб-канал Суспільного
Финалисты Нацотбора один за другим презентуют песни, с которыми хотят ехать на Евровидение-2022. В субботу, 5 февраля, свой трек Hear My Words презентовал певец Barleben, попавший в восьмерку лучших вместо LAUD.
Вслед за фавориткой Alina Pash свою конкурсную песню презентовал Barleben (настоящее имя – Владислав Каращук). Она получила название Hear My Words – "Услышь мои слова".
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Barleben представил песню на Национальный отбор Евровидения-2022
Как ветеран АТО и бывший капитан СБУ, прошедший войну, Barleben спел о любви, которая спасает во времена страха и напряжения. Вероятно, Hear My Words – его ответ на угрозу российского вторжения в Украину.
Hear My Words – это месседж, который должен быть услышан именно сейчас. Он о том, что во времена страха и ненависти, агрессии и напряжения, нам необходимо вспомнить о любви, и, хоть на некоторое время, наполнить ею свое сердце,
– заявлял Barleben ранее.
Barleben – Hear My Words: слушайте песню онлайн
Интересно, что отрывок песни Hear My Words Barleben презентовал еще 28 января. Тогда еврофаны услышали ее впервые – высоко оценили джазовую мелодию и посоветовали спеть с симфоническим оркестром.
Реакция сети на конкурсную песню Barleben
В сети большинство еврофанов хорошо восприняли песню, с которой Barleben будет покорять финал Нацотбора Евровидения-2022. Hear My Words захватила их чувственным мотивом и показалась похожей на трек Сальвадора Собрала Amar pelos dois, с которой он победил на Евровидении-2017. Однако нашлись и те, которым не хватило драйва:
- "Нежно, романтично, очень чувственная песня. Желаю хорошо выступить в финале";
- "Очень тонкая композиция и прекрасный голос! Мне понравилось";
- "Местами напоминает победителя Евровидения 2017 Сальвадора Собрала";
- "Похоже на Португалию 2017 года";
- "Очень приятная и красивая песня, напоминающая саундтрек к фильму. Чтобы там не говорили в комментариях, абсолютно заслуженно в финале";
- "Нет вау-эффекта, посредственные впечатления";
- "Вообще не фанат соула, поэтому песня лично мне не зашла. Хочется чего-то веселого, драйвового";
- "Это скучно, до конца не дослушала";
- "Безумно скучная песня. Ничего против певца не имею, пожалуй, что голос есть, но это вообще не для евро".
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Как Barleben попал на Нацотбор Евровидения 2022 вместо LAUD
- В тот же день, как общественный вещатель огласил список финалистов Нацотбора на Евровидение-2022, 24 января, вспыхнул первый скандал. LAUD подал на конкурс песню Head Under Water, которую записал в июле 2018 года.
- Так, LAUD дисквалифицировали из Нацотбора Евровидение-2022 из-за нарушения правил, ведь заявленный трек не должен обнародоваться до 1 сентября 2021 года.
- Со "скамейки запасных" организаторы выбрали ветерана АТО Barleben, потому что он якобы тоже "получил высокие оценки среди оргкомитета".