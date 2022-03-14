Барак Обама заболел COVID-19: заразилась ли его жена Мишель

Бывший президент США Барак Обама заразился коронавирусом. Он напомнил о важности вакцинации.

44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама подхватил коронавирус. Об этом он сообщил 13 марта в твиттере.

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Барак Обама заболел COVID-19

Экс-президент рассказал, что получил положительный результат на коронавирус. Он добавил, что чувствует себя хорошо, кроме того, что уже несколько дней его беспокоит першение в горле.

За такие легкие симптомы он поблагодарил прививку от коронавируса. Жена Барака Мишель Обама получила отрицательный результат.

Это напоминание о важности вакцинации – если вы еще не привились, даже если случаи заражения уменьшаются,

– отметил Обама.

, Мишель и Барак Обамы вакцинировались от коронавируса еще в марте прошлого года. Тогда они также подчеркивали на важности прививок.

Добавим, что в сложное время для Украины Мишель и Барак Обамы выражали свою поддержку. Экс-президент подробно объяснил, что означает нападение России и отметил, что действия агрессора следует осуждать.