44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама подхватил коронавирус. Об этом он сообщил 13 марта в твиттере.
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Барак Обама заболел COVID-19
Экс-президент рассказал, что получил положительный результат на коронавирус. Он добавил, что чувствует себя хорошо, кроме того, что уже несколько дней его беспокоит першение в горле.
За такие легкие симптомы он поблагодарил прививку от коронавируса. Жена Барака Мишель Обама получила отрицательный результат.
Это напоминание о важности вакцинации – если вы еще не привились, даже если случаи заражения уменьшаются,
– отметил Обама.
Добавим, что в сложное время для Украины Мишель и Барак Обамы выражали свою поддержку. Экс-президент подробно объяснил, что означает нападение России и отметил, что действия агрессора следует осуждать.