В американских СМИ сначала писали, что у 25-летней модели сначала возникли осложнения из-за коронавируса, поскольку в Гейли нарушился речевой и двигательный аппарат. Но после обращения в клинику у нее обнаружили маленький тромб мозга.

К слову Мне вырезали опухоль, – дочь Константина Меладзе рассказала о тяжелой операции в Германии

"Я завтракала вместе с мужем, когда все началось. Меня отвезли в больницу. Там обнаружили, что у меня в мозгу образовался очень маленький тромб, что вызвало небольшую нехватку кислорода, но мое тело справилось самостоятельно, и я полностью поправилась в течение нескольких часов. Хотя это бесспорно был один из самых страшных моментов, которые я когда-нибудь пережила, сейчас я дома, и у меня все хорошо", – рассказала модель.

Гейли в частности поблагодарила врачей, которые заботились о ней. Отметим, что несколько недель назад коронавирусом заболел Джастин Бибер, а впоследствии за ним – и Гейли.