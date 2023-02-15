Байден устроил милый сюрприз жене в День влюбленных: чем удивил президент США

Первая леди США Джилл Байден показала, какой сюрприз приготовил муж на День влюбленных. Очевидно, это был романтический ужин, ведь супруга президента показала фото столика у окна с видом на ночной город.

Какой сюрприз Байден устроил жене

Жена президента США опубликовала в Instagram фото, на котором виден сервированный на двух стол у окна. Сразу за ним – невероятный вид ночного города.

К теме Новая любимая Остапчука похвасталась роскошным подарком от ведущего

Кроме того, окно перед столом было декорировано сердцами, в одном из которых поместились инициалы супругов: "J+J", а выше прикреплена надпись "С Днем святого Валентина".

Интересно, что супружеская пара имеет такую традицию в День влюбленных.

Наша традиция в День святого Валентина продолжается. Спасибо за сюрприз, Джо,

– подписала фото Джилл Байден.

В то же время, президент ответил своей леди. Он признался, что День святого Валентина – это любимый день Джилл в году.

Трогательная история Байденов с первого Дня влюбленных

В наш первый семейный День святого Валентина Джилл взяла смывающуюся краску и на каждом окне кабинета нарисовала большое сердце вместе со словами: "Джо любит Джилл",

– признается президент США.

Он добавил, что в резиденции окна высотой 16 футов (около 5 метров) с 12 большими стеклянными панелями. "Клянусь Богом, она написала это в каждом отдельном окне", – говорит Байден.

А уже через год он подарил Джилл табличку с такой надписью возле деревяних качелей на территории резиденции вице-президента.



Президент назвал жену "любовью всей жизни"

Кроме того, на своей странице в Instagram президент США также опубликовал совместное фото с супругой, подписав его: "С Днем святого Валентина, любовь всей моей жизни и жизнь моей любви. Я люблю тебя, Джилли".

К слову, 24 Канал подготовил романтическую подборку о том, как украинские звезды приветствовали своих любимых с днем святого Валентина. Романтическими признаниями тронули сеть, в частности, Тарас Тополя и его супруга Alyosha, Потап, Тарас Цымбалюк, Екатерина Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и другие.