"Моя артиллерия": новая песня автора хита "Байрактар" покоряет сеть
4 ноября 2022 , 11:48Читати новину українською
Источник:ютуб-канал Сухопутных войск Украины
3 ноября в Украине отмечали День артиллерии. Это героические войска, которые неустанно изгоняют оккупантов из наших земель. Новый трек, посвященный военным, написал Тарас Боровок.
Он также является автором известного хита "Байрактар". Тарас презентовал не только песню, но и клип, который опубликовали Сухопутные войска Украины.
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Автор хита "Байрактар" представил новую песню "Моя артиллерия"
На кадрах, которые использовали в клипе, видны будни украинских артиллеристов. Они каждый день героически держат оборону и уничтожают врагов. Тарас уверен, что точные уверенные удары являются отражением духа нашего народа, а судьба Украины – только победа.
Тарас Боровок – "Моя артиллерия": смотрите видео онлайн
Другие песни Тараса Боровка
- Первым треком, принесшим популярность подполковнику ВСУ, стал "Байрактар".
- Музыкант решил не останавливаться и придумал новую мощную мелодию под названием "Украинцы". Ведь таким образом наш очень может снова подниматься к борьбе. Песню автор посвятил нашим Вооруженным Силам.
- В настоящее время в Украине успешно работает не только турецкое, но и американское оружие. Сейчас время реактивных систем залпового огня HIMARS, которыми ВСУ стряпают по россиянам на оккупированных территориях. Именно о HIMARS новый хит Боровока. Премьера прошла 18 июля.