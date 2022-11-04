"Моя артиллерия": новая песня автора хита "Байрактар" покоряет сеть

3 ноября в Украине отмечали День артиллерии. Это героические войска, которые неустанно изгоняют оккупантов из наших земель. Новый трек, посвященный военным, написал Тарас Боровок.

Он также является автором известного хита "Байрактар". Тарас презентовал не только песню, но и клип, который опубликовали Сухопутные войска Украины.

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Автор хита "Байрактар" представил новую песню "Моя артиллерия"

На кадрах, которые использовали в клипе, видны будни украинских артиллеристов. Они каждый день героически держат оборону и уничтожают врагов. Тарас уверен, что точные уверенные удары являются отражением духа нашего народа, а судьба Украины – только победа.

Тарас Боровок – "Моя артиллерия": смотрите видео онлайн

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