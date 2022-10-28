Премьера "Римую" состоялась 28 октября. Это пятый украиноязычный трек Макса Барских с момента начала полномасштабной войны и первый дуэт с ETOLUBOV (настоящее имя – Любовь Фоменко).

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Макс Барских спел "Римую" в дуэте из ETOLUBOV

По словам артистки, которую называют музой Алана Бадоева, "Римую" – посвящена миллионам украинцев, какие разведены расстоянием. Это песня о всех, кто лелеет свои чувства, несмотря на испытания.

Сегодня война идет по всем фронтам. В музыке важно, чтобы украинское слово и рифма обретали новую форму, становясь ближе к восприятию современной молодежи. Вместе с Любовью мы стремились создать чувственный и по-настоящему украинский поп-трек. Я убежден, что наш язык может и должен звучать современно,

– прокомментировал Макс Барских.

Макс Барских и ETOLUBOV – Римую: смотрите видео онлайн

Интересно, что несмотря на то, что артисты сейчас живут преимущественно на роялти, всю прибыль от монетизации от просмотров и прослушиваний "Римую" перечислят в благотворительный фонд DOLI. Его основала сама ETOLUBOV для помощи пострадавшим от войны украинским семьям.

"С 24 февраля 5 650 272 женщин и детей выехали из Украины. 8 месяцев женщины и мужчины находятся в разлуке. Их любовь живет в смартфонах", – напомнили в конце клипа.

Напомним, накануне Макс Барских собрал в ВСУ в благотворительном туре 1,7 миллиона гривен. Это сумма из 8 концертов в Германии и Казахстане.