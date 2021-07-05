Первый день Atlas Weekend: чем поражали хедлайнеры мероприятия

В Киеве 5 июля начался масштабный фестиваль Atlas Weekend, который собрал тысячи верных поклонников. После двух лет перерыва звезды наконец смогли выступить перед большой аудиторией, а слушатели оторваться под песни любимых исполнителей.

Из-за карантинных требований и пандемии коронавируса, которая все еще продолжается в мире, организаторы фестиваля устроили несколько камерную атмосферу и пригласили на фестиваль звезд из Европы и Украины. Именно поэтому многие обещанные в 2020 году знаменитости не смогли приехать на нынешний фестиваль.

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Поэтому новая версия фестиваля 2021 года называется Atlas Weekend Friends Edition. Здесь вы можете услышать песни украинцев, русских, белорусов, эстонцев, литовцев, британцев и других представителей стран. Организаторы фестиваля не требовали прохождения экспресс-или ПЦР-тестов на коронавирус, зато предложили бесплатную вакцинацию на территории события и попросили соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Обзор первого дня Atlas Weekend

В первый день фестиваля, 5 июля, было обустроено 6 сцен:

главная сцена;

восточная сцена;

западная сцена;

северная сцена;

электронная сцена;

садовая сцена.

Больше всего слушателей собрала главная сцена фестиваля, ведь там выступало наибольшее количество известных украинских исполнителей, а вход на выступления был бесплатным. Среди звезд свои номера давали Тина Кароль, Настя Каменских, Надя Дорофеева, Alyosha, Mozgi, Lida Lee и многие другие.

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