Масштабный фестиваль Atlas Weekend состоится с 5 по 11 июля 2021 года. Все дни на территории будет действовать центр массовой вакцинации.
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На Atlas Weekend будут вакцинировать от коронавируса
Atlas Weekend совместно с Министерством здравоохранения и частной киевской медицинской клиникой "Добробут" проведут вакцинацию от COVID-19.
Для того, чтобы вакцинироваться на фестивале, необходимо накануне зарегистрироваться через сервис Helsi, а в день вакцинации иметь с собой паспорт (или его электронную версию в приложении "Дия").