Событие года Atlas Weekend 2021: что известно о музыкальном фестивале

Уже вот-вот украинскую столицу накроет драйвовый и яркий фестиваль музыки Atlas Weekend 2021. Знаменитое событие каждый раз собирает вокруг себя талантливых музыкантов и веселых фанатов. Интересно, что в 2021 году Atlas Weekend проведут в новом формате. Что известно о месте, дате проведения, билетах и программе фестиваля – узнавайте в материале.

Как было известно ранее, организаторы Atlas Weekend решили перенести на 2022 год из-за опасности распространения вируса COVID-19. Несмотря на это, руководители заверили фанатов, что этим летом фестиваль заменят на другой. Поэтому, поклонников зажигательного музыкального проекта встретит его новая версия – Atlas Weekend Friends Edition.

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Дата и место проведения Atlas Weekend 2021

Согласно представленной информации на сайте Atlas Weekend, фестиваль продлится 7 дней – с 5 июля по 11 июля включительно. 5 июля состоится грандиозное открытие музыкального события, и до конца недели на главной сцене фестиваля будут звучать песни известных украинских исполнителей.



Atlas Weekend 2021: дата и место фестиваля

Традиционно, мероприятие проведут на уже привычной локации – на киевском ВДНХ, который находится на проспекте Академика Глушкова 1. Организаторы также предоставляют информацию, как добраться до места фестиваля:

От аэропорта Борисполь (КВР) – маршрутное такси № 322 до станции метро "Харьковская", далее – на метро до станции "Выставочный центр".

От центрального железнодорожного вокзала – маршрутное такси № 458, № 726.

От железнодорожного вокзала "Южный" – маршрутное такси № 507.

От центрального автовокзала – маршрутное такси № 156, 172, 212, 416, 444, 515 до остановки "Экспоцентр".

Билеты на Atlas Weekend 2021

Стартовая цена на абонементы на Atlas Weekend Friends Edition достигает 1800 грн. Однако, согласно правилам фестиваля, если ранее вы приобрели билет на 2020/2021, то вы сможете обменять его и попасть на фестиваль. Также билеты, приобретенные в 2020 году, будут действительными и на будущий фестиваль в 2022 году. Больше о ценах на билеты вы можете прочитать здесь.

Программа Atlas Weekend 2021

Альтернативный фестиваль Atlas Weekend Friends Edition пройдет без участия зарубежных артистов, при этом на сцену яркого мероприятия приглашены популярные и известные украинские исполнители. Добавим, что организаторы учли все карантинные правила, и на фестивале будут действовать масочный режим и правила социальной дистанции.

Лайн-ап 6 июля:

"Друга ріка"

ЮЮ

Kozak System

Скрябин & Юркеш

Constantine

Kosmopolis

MAMA13

Тонка

Ocran

Лайн-ап 7 июля:

5'NIZZA

Epolets

Sasha Boole

Лайн-ап 8 июля

Валерий Меладзе

Порнофильмы

Brainstorm

Shortparis

Sunsay

Wildways

TVORCHI

Space of Variations

Dakooka

Ofliyan

Bahroma



Atlas Weekend-2021: программа и участники

Line-up 9 июня

Океан Ельзи

АНТИТЕЛА

ДахаБраха

Ramil'

Dakh Daughters

Motanka

Hensy

Stoned Jesus

Канги

The Unsleeping

OY SOUND SYSTEM

Fo Sho

Ragapop

KAEF

Line-up 10 июня

Fatbo

atboy Slim

ЛСП

Tommy Cash

ONUKA

Intelligency

Курган & Агрегат

Alina Pash

Nizkiz

Nürnerg

Line-up 11 июня