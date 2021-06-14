Уже вот-вот Atlas Weekend сплотит на киевском ВДНХ почитателей музыки и веселья. Однако, как оказалось, на этом организаторы не остановились и вышли за территорию столицы. Совсем скоро для фанов этого фестиваля свои двери откроет горнолыжный курорт Буковель.

Актуально Событие года Atlas Weekend 2021: что известно о музыкальном фестивале

Что известно об Atlas Weekend Bukovel

Популярный музыкальный фестиваль Atlas Weekend Bukovel пройдет 19 – 20 июня и 26 – 27 июня. Шоу начнут в 14:00 на паркинге № 15 (этнопарк "Гуцул Ленд"). Организаторы утверждают, что подготовили целых 5 концертов, первый из которых приходится на 19 – 20 июня.



Atlas Weekend Bukovel 2021: программа и участники / Фото фейсбук фестиваля

19 июня на музыкальной платформе выступят такие известные украинские группы как Ляпис 98, Друга Ріка, Kozak System, Karna. Артистами второго дня, 20 июня, стали Бez Обмежень, Скрябин, Жадан и Собаки, Фіолет.

Билет на 19 июня или на 20 июня будет стоить одинаково – 550 гривен, однако если вы захотите купить билет сразу на два дня, то он обойдется вам в 900 гривен.



Atlas Weekend Bukovel 2021: участники / Фото фейсбук фестиваля

Следующий фестиваль, который запланирован на 26 – 27 июня, будет не менее ярким. 26 июня сцену Atlas Weekend Bukovel будут разрывать The Hardkiss, Вагоновожатые, Sinoptik и Epolets. Лайн-ап 27 июня состоит из таких драйвовых исполнителей как Onuka, Latexfauna, Tvorchi и Ofliyan. Однодневные билеты на шоу будут стоить 500 гривен, а билет на два дня – 800 гривен.