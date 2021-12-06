Артур Логай признался, кто единственный не поздравил его с победой на "Танцах"
Источник:"Світське життя"
Неделю назад Артур Логай победил на "Танцах со звездами". За это время его успел поздравить чуть ли не весь украинский шоу-бизнес. Едва ли не единственный, кто не обрадовался победе актера, – это Алексей Суровцев.
В суперфинале на паркет "Танцев со звездами" вернулись все участники сезона. Они стали свидетелями триумфа Артура Логая и Анны Карелиной. Однако не все пары болели за них. Так, актер из сериала "След" Алексей Суровцев то ли имел других фаворитов, то ли все еще мечтал, чтобы кубок был в его руках, однако не нашел время, чтобы поздравить коллегу с победой.
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Кажется, только Алексей Суровцев. Это его дело, меня это вообще не смущает. Лучше искренне не подойти, чем неискренне подойти и поздравить. Поэтому, спасибо за искренность,
– подчеркнул Артур Логай.
Артур Логай и Анна Карелина / Фото из инстаграма танцовщицы
Здесь стоит отметить, что вся съемочная группа "Танцев со звездами" во главе с участниками и продюсерами праздновала окончание пятого сезона. По словам победителя, афтепати затянулось до 8 часов утра.Отметим, строгая судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар считает, что Логай победил заслуженно. Зато Дмитрий Дикусар
По доброй традиции "Танцев со звездами" пара победителей уже планирует отдых после четырех месяцев старательной подготовки к прямым эфирам. Так, Анна Карелина поедет в Буковель, а Артур Логай, возможно, отправится в Стамбул с бабушкой и дедушкой.
"Очень сильно хочется куда-то поехать, но четыре месяца меня не было, накопилось очень много дел. Я надеюсь, что решу их в ближайшие две недели и тогда уже буду об этом думать. Знаю только, что могу поехать на несколько дней в Стамбул и просто погулять", – добавил Артур Логай.