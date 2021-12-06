Артур Логай признался, кто единственный не поздравил его с победой на "Танцах"

Неделю назад Артур Логай победил на "Танцах со звездами". За это время его успел поздравить чуть ли не весь украинский шоу-бизнес. Едва ли не единственный, кто не обрадовался победе актера, – это Алексей Суровцев.

В суперфинале на паркет "Танцев со звездами" вернулись все участники сезона. Они стали свидетелями триумфа Артура Логая и Анны Карелиной. Однако не все пары болели за них. Так, актер из сериала "След" Алексей Суровцев то ли имел других фаворитов, то ли все еще мечтал, чтобы кубок был в его руках, однако не нашел время, чтобы поздравить коллегу с победой.

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Кажется, только Алексей Суровцев. Это его дело, меня это вообще не смущает. Лучше искренне не подойти, чем неискренне подойти и поздравить. Поэтому, спасибо за искренность,

– подчеркнул Артур Логай.



Артур Логай и Анна Карелина / Фото из инстаграма танцовщицы

Здесь стоит отметить, что вся съемочная группа "Танцев со звездами" во главе с участниками и продюсерами праздновала окончание пятого сезона. По словам победителя, афтепати затянулось до 8 часов утра.

По доброй традиции "Танцев со звездами" пара победителей уже планирует отдых после четырех месяцев старательной подготовки к прямым эфирам. Так, Анна Карелина поедет в Буковель, а Артур Логай, возможно, отправится в Стамбул с бабушкой и дедушкой.

"Очень сильно хочется куда-то поехать, но четыре месяца меня не было, накопилось очень много дел. Я надеюсь, что решу их в ближайшие две недели и тогда уже буду об этом думать. Знаю только, что могу поехать на несколько дней в Стамбул и просто погулять", – добавил Артур Логай.