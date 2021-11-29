Артур Логай – победитель шоу "Танцы со звездами 2021": биография актера-триумфатора

В "Танцах со звездами 2021" победу завоевал актер Артур Логай в паре с Анной Карелиной. Триумф на рейтинговом шоу – не единственное достижение в карьере знаменитости. Каким был его путь к популярности и народной любви, узнавайте в материале Showbiz24.

За кубок "Танцев со звездами" боролись 14 невероятных пар, однако конкуренцию в суперфинале Артуру Логаю составили Ольга Харлан, Константин Войтенко. Актеру удалось обойти соперников и доказать, он лучший в пятом сезоне шоу.

Не пропустите "Танцы со звездами 2021" 13 выпуск: победители проекта – Артур Логай и Анна Карелина

К победе его привела фантастическая партнерша Анна Карелина. Однако задолго до "Танцев со звездами" Артур Логай получил признание и расположение публики. Как это было, предлагаем прочесть ниже.

Что известно о жизни и карьере Артура Логая

Победитель "Танцев со звездами" родился в Мелитополе. Два года он учился в Запорожской политехнике по специальности международный туризм, а после вуза перебрался в Киев.

Телекарьера Артура Логая началась в 2014 году с проекта "Х-фактор". Он попал в команду грузинской певицы Нино Катамадзе и дошел до прямых эфиров. Среди 12 самых поющих юноша занял десятое место.

Артур Логай на "Х-факторе" – Madcon: смотрите видео онлайн

Интересно Анна Карелина – победительница проекта "Танцы со звездами": чем известна партнерша Логая

После талант-шоу Артур Логай пытался реализоваться как певец – писал песни, но нашел себя в актерстве. Он сыграл в сериале "Киев день и ночь", после которого связал свою жизнь с кино.

В 2017 году он закончил киношколу Ukrainian Film school и без профессионального образования стал пробиваться в театры и сериалы. Сейчас в арсенале Артура Логая более 15 ролей в украинском кино, а его коллегой по площадке была Ксения Мишина – первая "Холостячка" и победительница "Танцев со звездами".

Читайте также "Танцы со звездами" 13 выпуск: как прошел грандиозный суперфинал шоу с Логаем, Харлан и Войтенко

Личная жизнь Артура Логая

На "Танцах со звездами" актер впервые рассказал о внебрачном сыне Германе, которого ему родила любимая девушка Оксана. Влюбленные так и не создали семью, но Артур Логай остался хорошим отцом для первенца.

Три года назад знаменитость женился на Евгении – одногрупнице по актерской школе. У них появился сын Лев. Сейчас малышу 2,5 года, и он отлично общается со старшим братом. Логай с одинаковой любовью воспитывает обоих малышей.

в 10 выпуске "Танцев со звездами" Артур Логай станцевал с женой и двумя сыновьями. Их номер стал самой трогательной постановкой в "Семейный вечер".

Артур Логай с сыновьями / Фото из инстаграма актера

Артур Логай с женой и младшим сыном​ / Фото из инстаграма актера