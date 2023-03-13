После паники еврофанов: в Минкульте ответили, выпустят ли TVORCHI на Евровидение

На минувшей неделе вокруг Минкульта разразился скандал, ведь артистам якобы начали отказывать в выезде за границу. Запаниковали даже ребята из TVORCHI, которым в мае представлять Украину на Евровидении.

Заместитель министра культуры и информационной политики Галина Григоренко четко ответила, сможет ли группа TVORCHI поехать в промотур Евровидения-2023 и добраться до Ливерпуля, и прокомментировала слухи об отказах, которые артисты якобы получают от Минкульта.

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Минкульт о выезде TVORCHI на Евровидение-2023

Галина Григоренко пообещала, что Министерство культуры и информационной политики поможет группе TVORCHI оформить все необходимые документы, чтобы Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни могли поехать в промотур Евровидения-2023 и выступить в Найроби на открытии мурала в рамках проекта "Стена". В Кении ребята должны повлиять на уровень антиукраинской пропаганды.

TVORCHI / Фото из инстаграма группы

Правда ли, что Минкульт отказывает артистам в выезде

Заместитель министра культуры Галина Григоренко объяснила, что они не выдают разрешения на временный выезд за границу, только "письма содействия". Окончательное решение якобы принимается пограничниками во время проверки.

После того, как так называемые артисты – стендап-комик Андрей Щегель и режиссер Тарас Голубков – обманули Минкульт, чтобы дременуть за границу с концами, там дополнили правила. Теперь, чтобы получить "письмо содействия", мужчинам нужно предоставить данные о военном учете – либо приписное удостоверение, либо военный билет, либо временное удостоверение военнообязанного.

Мы не даем отказов – только разъяснения документов, которые должны предоставляться для рассмотрения заявок. Если человек выносит какое-либо решение в публичное поле как отказ МКИП – это значит, что он не смог предоставить все необходимые документы,

– разъяснила Галина Григоренко.