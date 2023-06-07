Навели шум: на Артема Пивоварова "налетели" швейцарские СМИ из-за отмененного концерта в Цюрихе
Источник:Артем Пивоваров
В Цюрихе украинского певца Артема Пивоварова назвали "ультраправым радикалом" и дважды отменили концерт. Он убежден, что к этому причастны россияне и рассказал об обратном эффекте кремлевской пропаганды.
После уличного концерта у Цюрихского озера Артемом Пивоваровым заинтересовались местные швейцарские СМИ. К нему обращались за комментариями и приглашали на интервью. Певец поделился, что одному из журналистов подробно рассказал о разнице между теми, кто защищает свою страну и теми, кто захватывает другие территории. В разговоре с ним он назвал русских нацистами.
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На Артема Пивоварова "налетели" швейцарские СМИ
Сейчас очень стремительно распространяется новость о концерте по швейцарским СМИ. К нам обращаются репортеры, газеты, каналы. Недавно давал интервью, 3 миллиона охвата аудитории. Это говорит о том, что нас слышат,
– прокомментировал Артем Пивоваров.
Певец также поблагодарил поклонников, которые пришли на импровизированный концерт в Цюрихе, тех, кто распространял информацию о запрете выступления, и всех неравнодушных.
"Сложный день и лучший вечер. Ох мы и навели вчера шум. Спасибо всем, кто пришел вчера к озеру, всем, кто поддерживал нас все это время, всем людям, которые были неравнодушны к этой нечестной, несправедливой ситуации. Мы продолжаем бороться", – подчеркнул Пивоваров.
Что известно о концерте Артема Пивоварова в Цюрихе
- Концерт Артема Пивоварова в Цюрихе должен был состояться 5 июня на стадионе "Динамо". Однако местные власти и организаторы отменили его за день до проведения и назвали артиста "ультраправым радикалом". Все вроде бы потому, что он помогает военным и объявляет сборы.
- Команда певца перенесла сольник в ресторан "Салмэн", однако и эта локация сорвалась в последний момент.
- В результате Пивоваров пообещал приехать в Цюрих в осеннем туре, а вместо этого отыграл концерт под открытым небом – на набережной Цюрихского озера. К делу он уже подключил посольство, юристов, прессу.