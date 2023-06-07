Після вуличного концерту біля Цюрихського озера Артемом Пивоваровим зацікавилися місцеві швейцарські ЗМІ. До нього зверталися за коментарями та запрошували на інтерв'ю. Співак поділився, що одному з журналістів детально розповів про різницю між тими, хто захищає свою країну, і тими, хто захоплює інші території. У розмові з ним він назвав росіян нацистами.
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На Артема Пивоварова "налетіли" швейцарські ЗМІ
Зараз дуже стрімко шириться новина про концерт по швейцарським ЗМІ. До нас звертаються репортери, газети, канали. Нещодавно давав інтерв'ю, 3 мільйони охоплення аудиторії. Це говорить про те, що нас чують,
– прокоментував Артем Пивоваров.
Співак також подякував шанувальникам, які прийшли на імпровізований концерт у Цюриху, які поширювали інформацію про заборону виступу, та всім небайдужим.
"Складний день і найкращий вечір. Ох ми й навели вчора галасу. Дякую всім, хто прийшов вчора до озера, усім, хто підтримував нас увесь цей час, усім людям, які були небайдужі до цієї нечесної, несправедливої ситуації. Ми продовжуємо боротися", – наголосив Пивоваров.
Що відомо про концерт Артема Пивоварова в Цюриху
- Концерт Артема Пивоварова в Цюриху мав би відбутися 5 червня на стадіоні "Динамо". Однак місцева влада та організатори скасували його за день до проведення й назвали артиста "ультраправим радикалом". Усе нібито тому, що він допомагає військовим та оголошує збори.
- Команда співака перенесла сольник у ресторан "Салмен", однак і ця локація зірвалася в останній момент.
- У результаті Пивоваров пообіцяв приїхати в Цюрих в осінньому турі, а натомість відіграв концерт просто неба – на набережній Цюрихського озера. До справи він уже підключив посольство, юристів, пресу.