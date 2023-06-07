Після вуличного концерту біля Цюрихського озера Артемом Пивоваровим зацікавилися місцеві швейцарські ЗМІ. До нього зверталися за коментарями та запрошували на інтерв'ю. Співак поділився, що одному з журналістів детально розповів про різницю між тими, хто захищає свою країну, і тими, хто захоплює інші території. У розмові з ним він назвав росіян нацистами.

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На Артема Пивоварова "налетіли" швейцарські ЗМІ

Зараз дуже стрімко шириться новина про концерт по швейцарським ЗМІ. До нас звертаються репортери, газети, канали. Нещодавно давав інтерв'ю, 3 мільйони охоплення аудиторії. Це говорить про те, що нас чують,

– прокоментував Артем Пивоваров.

Співак також подякував шанувальникам, які прийшли на імпровізований концерт у Цюриху, які поширювали інформацію про заборону виступу, та всім небайдужим.

"Складний день і найкращий вечір. Ох ми й навели вчора галасу. Дякую всім, хто прийшов вчора до озера, усім, хто підтримував нас увесь цей час, усім людям, які були небайдужі до цієї нечесної, несправедливої ситуації. Ми продовжуємо боротися", – наголосив Пивоваров.

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