После уличного концерта у Цюрихского озера Артемом Пивоваровым заинтересовались местные швейцарские СМИ. К нему обращались за комментариями и приглашали на интервью. Певец поделился, что одному из журналистов подробно рассказал о разнице между теми, кто защищает свою страну и теми, кто захватывает другие территории. В разговоре с ним он назвал русских нацистами.

Не упустите Россияне сорвали концерт Олега Скрипки в Швейцарии, обвинив его "в поддержке фашизма"

На Артема Пивоварова "налетели" швейцарские СМИ

Сейчас очень стремительно распространяется новость о концерте по швейцарским СМИ. К нам обращаются репортеры, газеты, каналы. Недавно давал интервью, 3 миллиона охвата аудитории. Это говорит о том, что нас слышат,

– прокомментировал Артем Пивоваров.

Певец также поблагодарил поклонников, которые пришли на импровизированный концерт в Цюрихе, тех, кто распространял информацию о запрете выступления, и всех неравнодушных.

"Сложный день и лучший вечер. Ох мы и навели вчера шум. Спасибо всем, кто пришел вчера к озеру, всем, кто поддерживал нас все это время, всем людям, которые были неравнодушны к этой нечестной, несправедливой ситуации. Мы продолжаем бороться", – подчеркнул Пивоваров.

Что известно о концерте Артема Пивоварова в Цюрихе