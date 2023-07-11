Артем Пивоваров завершил благотворительный тур по Европе: что он лично везет для ВСУ

Певец Артем Пивоваров завершил благотворительный тур по городам Европы. Он провел концерты более чем в 6 странах.

Собранные средства из выступлений за границей идут на поддержку украинских военных. В частности, артисту уже смог закупить автомобили.

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Артём Пивоваров завершил гастролировать по Европе

В рамках этого тура певец провел концерты во Франции, Швейцарии, Португалии, Испании, Польше, Венгрии. За часть денег с этого турне приобрели 5 автомобилей для ВСУ.

Известно, что команда артиста самостоятельно занимается перегоном этих автомобилей из-за границы в Украину.

Кстати, вскоре артист продолжит встречаться с поклонниками. Он выступит в разных городах Украины. К тому же даст концерты в США. График выступлений узнавайте на сайте.

Как Артем Пивоваров удивлял публику за границей