Артем Пивоваров умилил сеть своим архивным фото: как певец выглядел в школе

1 сентября в День знаний украинские звезды поздравляют своих поклонников с началом осени и нового учебного года. Иногда они делятся архивными фотографиями с детства и пишут искренние поздравления.

Такой флешмоб с архивными фотографиями решил поддержать и певец Артем Пивоваров. Он опубликовал свое детское фото в инстаграм-сторис.

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Как Артем Пивоваров выглядел в школе

На фотографии, которой исполнитель поделился со своими поклонниками, он позировал в пиджаке. Также школьник надел белую рубашку с черно-белым воротником. Артем улыбался и держал в руках грамоту.



Артем Пивоваров в школьные годы / Фото из инстаграмма артиста

Отметим, ко Дню Независимости Артем Пивоваров выпустил телеверсию своих больших концертов с оркестром, которые прошли в Киеве. Эти выступления собрали солдауты и стали первым событием, которое состоялось во Дворце "Украина" после начала полномасштабного вторжения. Программа певца с окрестром и капеллой им. Ревуцкого объединила традиции и современность. Звучание народных инструментов и мощные голоса мужского хора придали хитам Артема Пивоварова другой окрас.

Интересно, что подготовка к концертам длилась более 3 месяцев. Над созданием шоу работали почти 200 человек, а на сцене было 83 человека. Кроме этого, во время выступлений показали эффектное световое шоу.

Украинские звезды в школьные и студенческие годы

Недавно украинская актриса Анна Кошмал, которая получила популярность благодаря участию в сериале "Сваты", показала, как выглядела в 18 лет. Как оказалось, раньше звезда была брюнеткой. Она опубликовала фотографию, на которой позировала в белом платье с серьезным лицом и ярким макияжем с акцентными черными стрелками и розовыми губами.

которая получила популярность благодаря участию в сериале "Сваты", показала, как выглядела в 18 лет. Как оказалось, раньше звезда была брюнеткой. Она опубликовала фотографию, на которой позировала в белом платье с серьезным лицом и ярким макияжем с акцентными черными стрелками и розовыми губами. Ольга Сумская также на днях поделилась архивными кадрами. Она выставила фото из Полтавы, сделанное в 1982 году, и повторила его в 2023. Актриса опубликовала фотографии, сделанные на фоне памятника Николаю Гоголю в Полтаве. На фото она предстала в элегантном образе. 16-летняя Ольга позировала в юбке, блузке и пиджаке. К своему образу она добавила изящную подвеску, серьги и сумку. Что интересно, раньше Сумская тоже была брюнеткой.