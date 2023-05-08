Во дворце "Украина" впервые с начала российского вторжения звучали народные инструменты и мощные голоса мужского хора. Все это придало хитам Артема Пивоварова новый неповторимый окрас.

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Артем Пивоваров дважды собрал дворец "Украина"

Так, на сцене дворца "Украина" было 83 человека, уникальные декорации и невероятное световое шоу. Подготовка длилась более 3 месяцев, а над самим шоу работали около 200 человек. Вскоре на официальном ютуб-канале артиста должна появиться телеверсия концерта

Интересно также, что на сцене разместили огромное белое дерево, которое символизирует нашу культуру. Это месседж, что она продолжает расти и развиваться даже в такие трудные времена.

Артём Пивоваров на концерте во дворце "Украина" / Фото из пресс-службы артиста Артём Пивоваров на концерте во дворце "Украина" / Фото из пресс-службы артиста

Артём Пивоваров на концерте во дворце "Украина" / Фото из пресс-службы артиста

Артём Пивоваров на концерте во дворце "Украина" / Фото из пресс-службы артиста

Артём Пивоваров на концерте во дворце "Украина" / Фото из пресс-службы артиста

Артём Пивоваров на концерте во дворце "Украина" / Фото из пресс-службы артиста

Кроме того, прямо во время концерта 6 мая Артему Пивоварову вручили статуэтку престижной музыкальной премии YUNA 2023. Так отметили его проект "Твои стихи, мои ноты", в рамках его певец кладет на музыку стихи известных украинских поэтов. Это третья статуэтка YUNA в коллекции Пивоварова.

Артем Пивоваров со статуэткой YUNA во дворце "Украина" / Фото из пресс-службы артиста