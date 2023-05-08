У палаці "Україна" вперше з початку російського вторгнення звучали народні інструменти та потужні голоси чоловічого хору. Усе це надало хітам Артема Пивоварова нового неповторного забарвлення.
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Артем Пивоваров двічі зібрав палац "Україна"
Так, на сцені палацу "Україна" було 83 людини, унікальні декорації та неймовірне світлове шоу. Підготовка тривала більш як 3 місяці, а над самим шоу працювали майже 200 людей. Невдовзі на офіційному ютуб-каналі артиста має з'явитися телеверсія концерту
Цікаво також, що на сцені розмістили величезне біле дерево, яке символізує нашу культуру. Це меседж, що вона продовжує рости й розвиватися навіть у такі важкі часи.
Артем Пивоваров на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби артиста
Артем Пивоваров на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби артиста
Артем Пивоваров на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби артиста
Артем Пивоваров на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби артиста
Артем Пивоваров на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби артиста
Артем Пивоваров на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби артиста
Крім того, просто під час концерту 6 травня Артему Пивоварову вручили статуетку престижної музичної премії YUNA 2023. Так відзначили його проєкт "Твої вірші, мої ноти", в рамках його співак кладе на музику вірші відомих українських поетів. Це третя статуетка YUNA в колекції Пивоварова.
Артем Пивоваров зі статуеткою YUNA в палаці "Україна" / Фото з пресслужби артиста
- Нагадаємо, не так давно Артема Пивоварова критикували за виступ у драмтеатрі в Чернівцях, коли він видерся на балкон з червоним оксамитом, ліпним декором і золотом. На хейт артист відреагував іронічно.