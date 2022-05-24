Арт-фронт работает, – Огневич назвала сумму, которую собрала на благотворительных концертах

Украинская певица Злата Огневич продолжает работать на культурном фронте. За все благотворительные концерты звезда собрала 4,5 миллионов гривен.

Чтобы помочь украинским военным и переселенцам и ускорить победу страны, артисты проводят благотворительные концерты. В частности, о своих выступлениях рассказала Злата Огневич.

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Злата Огневич собрала средства в поддержку Украины

Исполнительница поделилась, что за ее выступления удалось собрать 4,5 миллиона гривен. Она призналась, что на этих концертах царит особенная атмосфера, ничего подобного звезда раньше не чувствовала.

На данный момент мы собрали более 4500000 миллионов гривен во время благотворительных концертов в помощь и поддержку Украины. Арт-фронт работает, и мы с командой продолжим наши дела! У нас у всех болит сильно, глубоко, но в то же время – в каждом жива надежда и вера в победу Украины,

– призналась Злата Огневич.

"Я от сердца благодарю каждого украинца, из каждого уголка мира за такую важную помощь и небезразличие! В борьбе рождается нация. Наша борьба длится уже не одно столетие. Сила рода и предков поможет нам победить. А наша задача – сохранить единство, которое мы получили сейчас таким адским путем. Наша задача – помнить: кто мы и откуда. Из Украины", – подытожила знаменитость.



Злата Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич

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