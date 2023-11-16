Типа волновался, – Арсен Мирзоян вспомнил неожиданный звонок от отца из России во время войны
Источник:Слава Демин
Украинский певец Арсен Мирзоян жил без отца. Мужчина покинул жену с ребенком, когда малышу было всего 2 года. С тех пор артист не поддерживает связь с папой, который живет в России. Но выяснилось, что в начале полномасштабного вторжения мужчина позвонил сыну.
По словам певца, отец "типа волновался". В то же время, сейчас папа с сыном не общаются. Как отметил Мирзоян, у него такого желания не возникало раньше и сейчас нет.
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Арсен Мирзоян заговорил об отце
Певец рассказал, что не общается со своим папой, но не держит на него зла. К тому же Мирзоян отметил, что, несмотря на отсутствие отца, он никогда не чувствовал себя брошенным или лишенным папиной ласки в детстве. Вместо этого его "воспитала улица".
Мы не общались, и желания не возникало. Совсем недавно связались, когда началось полномасштабное вторжение. Отец позвонил, типа волновался, что здесь происходит,
– сказал артист.
Интервью с Арсеном Мирзояном: смотрите видео онлайн
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