Арсен Мирзоян показал взрослого сына от первого брака: редкое фото
Источник:Арсен Мирзоян
В День вышиванки Арсен Мирзоян обнародовал редкое семейное фото. На нем позировал и старший сын певца от первого брака.
Украинский артист Арсен Мирзоян отпраздновал День вышиванки. Он показал, как провел праздник вместе с семьей.
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Арсен Мирзоян показал семейное фото
Музыкант вместе с супругой Тоней Матвиенко посетил в Киеве музей Ивана Гончара. Там проходила выставка традиционной украинской и крымскотатарской одежды.
Звездные супруги взяли с собой детей – дочь Нину, а также сына Арсена от первого брака – Влада. Он появился на фото в темно-синей вышиванке. Нина позировала в желтом вышитом платье, а Тоня Матвиенко – красном платье, вышитом белыми нитками от бренда FOBERINI.
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко с детьми / Фото из инстаграма Арсена Мирзояна
Поклонники засыпали звездную семью изюминками и подметили, каким взрослым стал сын Мирзояна.
- "Самые лучшие";
- "Ваш сын уже такой взрослый";
- "Спасибо за музей. В ожидании новых интересных и красивых исторических постов в музее";
- "С праздником Вашу чудесную, благословенную семью";
- "Какие вы классные".
Как звезды отпраздновали День вышиванки
- Джамала поделилась, что для нее День вышиванки – не только о 18 мая. Ведь вышитая рубашка – всегда в ее чемодане, так она показывает международному сообществу свою национальность.
- Катя Осадчая в праздничный день продемонстрировала, какую большую коллекцию вышиванок: от белых до черных, цвета хаки и с оригинальными современными вышиванками.
- Поздравлениями и фотографиями в национальных одеждах также сегодня делились Тина Кароль, Святослав Вакарчук, Тарас Тополя, Даша Астафьева и многие другие. Все фото смотрите по ссылке.