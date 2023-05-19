Арсен Мирзоян показал взрослого сына от первого брака: редкое фото

В День вышиванки Арсен Мирзоян обнародовал редкое семейное фото. На нем позировал и старший сын певца от первого брака.

Украинский артист Арсен Мирзоян отпраздновал День вышиванки. Он показал, как провел праздник вместе с семьей.

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Арсен Мирзоян показал семейное фото

Музыкант вместе с супругой Тоней Матвиенко посетил в Киеве музей Ивана Гончара. Там проходила выставка традиционной украинской и крымскотатарской одежды.

Звездные супруги взяли с собой детей – дочь Нину, а также сына Арсена от первого брака – Влада. Он появился на фото в темно-синей вышиванке. Нина позировала в желтом вышитом платье, а Тоня Матвиенко – красном платье, вышитом белыми нитками от бренда FOBERINI.



Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко с детьми / Фото из инстаграма Арсена Мирзояна

Поклонники засыпали звездную семью изюминками и подметили, каким взрослым стал сын Мирзояна.

"Самые лучшие";

"Ваш сын уже такой взрослый";

"Спасибо за музей. В ожидании новых интересных и красивых исторических постов в музее";

"С праздником Вашу чудесную, благословенную семью";

"Какие вы классные".

Как звезды отпраздновали День вышиванки