Закрой свою передачу, – Мирзоян к Ефросининой и Поляковой, которые не могут перейти на украинский

В эксклюзивном интервью 24 каналу Арсен Мирозян прокомментировал разгоревшийся из-за шоу Ефросининой и Поляковой "Взрослые девочки" языковой скандал. Он советует звездам либо перейти на украинский, либо закрыть свою передачу.

У Арсена Мирзояна, в отличие от многих топовых музыкантов, весь репертуар украиноязычен. Он эмоционально реагирует на любые оправдания русскоязычных украинцев. Отмазки Маши Ефросининой и Оли Поляковой, которые якобы не фонтанируют, "бекают, мекают" на родном языке, певца очень раздражают.

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Арсен Мирзоян о языковом скандале с Ефросининой и Поляковой

Эти все отмазки: "Я не могу на украинском общаться". Так не делай того вообще. Не выходи в эфир, будь, не общайся с людьми, закрой на х*й свою передачу. Просто закрой на х*й. Как смотреть такую передачу, когда русский как красная тряпка для быка? Снова, значит, есть за и против. Снова раздор,

– считает Мирзоян.

Более того, певец уверяет, что еще до 2014 года российские артисты приезжали в Украину и говорили: "Люди, самоидентификация – это очень важная штука, а особенно в публичной плоскости". Он считает, что на украинский язык все медийные персоны должны были перейти не после 24 февраля, а хотя бы после оккупации Крыма и войны на Донбассе.

"Я думаю, что с 2014 года, когда началась война, Минкульт должен был что-то делать, артисты должны были осознать это. Но, как мы видим, не подействовало. И мало того, сохранили русский мир и притащили его сюда. Такая история", – отмечает Арсен Мирзоян.

Интервью с Арсеном Мирзояном в видеоформате: смотрите видео онлайн