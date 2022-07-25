В начале полномасштабного вторжения украинские звезды часто обращались к российским коллегам с призывом остановить войну. Однако только единицы отреагировали на это, высказались против войны. Сейчас никто уже не обращается к россиянам, потому что понимает, что это бессмысленно.

Обратите внимание Таисия Повалий устлалась перед белорусами, а войну в Украине назвала "сложными временами"

Ольга Сумская о предательнице Повалий

Таисия Повалий родом из Киевской области, которую также беспощадно обстреливали оккупанты. Сначала она молчала, а теперь активно появляется на публике в России, развлекает тех, кто поддерживает убийства ее земляков. Да и сама Повалий поддерживает эти убийства.

Очень больно. Не верится, что все это происходит с Таисией. Вероятно, она сожгла мосты. Есть какой-то предел возможного, и он перешел этот предел,

– сказала Сумская.

Ольга, как и большинство украинцев, ожидали реакции известных россиян, которые являются примером для миллионов, могут формировать общественное мнение. Сумская надеялась, что актеры, с которыми она снималась в приезжавших в Украину сериалах, скажут хоть что-то. Но они молчали. Сейчас Ольга не хочет слышать о них и не общается с ними. Она отмечает, что нужно было говорить раньше, а не сейчас, когда уже погибли тысячи мирных украинцев, детей, военных.

Для артистки не является позицией слова "нет войне". Актриса подчеркнула, что эти слова бессмысленны, они ничего не меняют.

Обратите внимание! В День семьи, 8 июля, Таисия Повалий приняла участие в пропагандистском шоу, которое транслировали по кремлевскому "Первому каналу".