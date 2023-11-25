Арам Арзуманян честно сказал, что был судим: с чем это связано

Украинский актер Арам Арзуманян сообщил, что его ранее судили правоохранительные органы. Суд назначал ему условный срок.

Бывший спортсмен поделился, что неприятный случай произошел ночью после чемпионата Украины. Тогда он со своими товарищами поссорился с другими тремя ребятами.

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Арам Арзуманян признался, что был судим в прошлом

Артист отметил, что дело было не уголовным, а за хулиганство. Дело в том, что Арам с друзьями подрались с другими спортсменами, за что мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Я судим за драку. Подрались. Это была история после чемпионата Украины. Отметили, отдохнули, а затем не поделили такси. Кстати, у нас конфликт был с тренером "Беркута", тогда еще. Короче, избили их – их было трое, нас трое. Утром все – я был в розыске. Да, судимый, "условно", но я отбыл свое,

– поделился Арзуманян.

Звезда считает, что виновными в споре были ребята. Однако актер с его товарищами были физически сильнее. После празднования Арам и его друзья предложили тренеру Беркута и его товарищам поехать в одном такси и оплатить его. На что они им по-хамски ответили.

Ты представляешь? Мы, молодые ребята, а нам говорят: "С такими, как вы, мы никуда не поедем". Как это понимать? Чувак, не гони, не обламывай кайф, нам же классно, мы сейчас под хмельком. И все, пошла "жара". А там – драка, все сильные физически,

– рассказал актер.

По словам Арама, ему рассказали, что сейчас бывший тренер "Беркута" проводит обучение для московских спецотрядов в Крыму.

Кстати, информация дошла до меня, не знаю, насколько правдива – тот тренер "Беркута" сейчас тренирует спецназ из московии в Крыму. То есть меня еще и за доброе дело судили,

– подчеркнула знаменитость.

Арам Арзуманян дал интервью: смотрите видео онлайн

Что раньше рассказывал Арам Арзуманян