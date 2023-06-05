Курьез с Антоном Савлеповым случился во время исполнения украиноязычной версии песни "Я твой наркотик", которую группа Quest Pistols выпустила в марте этого года и даже повторила клип 13-летней давности.

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Антон Савлепов свалился со сцены на концерте в Молдове

На видео видно, как в одном из клубов Кишинева фронтмен подошел к краю сцены, опустился на колено, потерял равновесие и свалился со сцены вниз головой, прямо в фан-зону. Антон Савлепов даже свалил аппаратуру. Похоже, так он позировал на камеру одному из членов команды.

К солисту Quest Pistols подбежали охранники, которые помогли ему подняться. В то время как зрители завизжали от неожиданности. Интересно, что, несмотря на волну обсуждений, группа никак не отреагировала на инцидент в Молдове. Неизвестно, травмировался ли Антон Савлепов.