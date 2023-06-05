Курйоз з Антоном Савлєповим трапився під час виконання україномовної версії пісні "Я твій наркотик", яку гурт Quest Pistols випустив у березні цього року й навіть повторив кліп 13-річної давнини.
Читайте також Через росіян концерт Артема Пивоварова у Швейцарії теж ледь не скасували: реакція артиста
Антон Савлєпов звалився зі сцени на концерті в Молдові
На відео видно, як в одному з клубів Кишинева фронтмен підійшов до краю сцени, опустився на коліно, втратив рівновагу і звалився зі сцени вниз головою, просто у фан-зону. Антон Савлєпов навіть звалив апаратуру. Схоже, так він позував на камеру одному з членів команди.
До соліста Quest Pistols одразу ж підбігли охоронці, які допомогли йому піднятися. Тоді як глядачі завищали від несподіванки. Цікаво, що попри хвилю обговорень, гурт ніяк не відреагував на інцидент у Молдові. Тож невідомо, чи травмувався Антон Савлєпов.
- Нагадаємо, у травні Quest Pistols заспівав у дуеті з Артемом Пивоваровим. У рамках його культурного проєкту "Твої вірші, мої ноти" артисти випустили трек "Очі" на вірш Григорія Чупринки. За місяць пісня стала шалено популярною на ютубі та набрала 4,8 мільйона переглядів.