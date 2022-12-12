Хочется дать людям немного света, – Тарас Тополя о концерте "Антител" во Львове 25 декабря

25 декабря "Антитела" дадут единственный в 2022 году украинский концерт. Он состоится во Львове. Тарас Тополя рассказал, почему именно этот город выбрали для выступления и как подготовились на случай отключения электроэнергии на локации.

Подробностями праздничного выступления лидер "Антител" поделился в интервью 24 каналу. Также Тополя рассказал, какую программу готовят для этого концерта.

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Концерт "Антител" во Львове 25 декабря: главное

"Соберем всех людей, которые уже давно ждут нашего выступления, с единственной целью – воспроизвести на сцене довоенную атмосферу. Конечно, мы будем говорить о войне, нашем общем сопротивлении, петь, и контекст этого концерта будет связан с войной, но хочется дать людям немного света со сцены", – рассказал Тополя.

Для концерта "Антитела" выбрали именно Львов, поскольку там безопаснее, чем в Киеве. Также в городе уже будет рождественская атмосфера.

Верю, что эта атмосфера поможет провести очень искренний светлый концерт. Как мы делали это до войны на стадионах, так воспроизведем это во Львове 25 декабря,

– подчеркнул Тарас.

25 декабря в 19:00город Львов, !FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26

В Украине продолжаются отключения света, Львов не исключение. Но "Антитела" подготовились к этому. На локации, где состоится концерт, будут генераторы, на случай воздушной тревоги есть бомбоубежище. Если из-за отключения света или воздушной тревоги будет небольшая пауза, то после нее концерт обязательно продолжится. Специально для этого выступления готовят сцену, свет, качественный звук. Все, чтобы зрителям было максимально комфортно и приятно провести вечер 25 декабря, который для многих в этом году будет рождественским, с "Антителами".

Интервью с Тарасом Тополей в видеоформате: смотрите видео онлайн