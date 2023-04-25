Враг может быть повсюду: "Антитела" чуть не попали в ДТП в Париже – отпало колесо автомобиля

Группа "Антитела" по дороге в Украину после зарубежных концертов чуть не попала в ДТП. Накануне им выкрутили гайки в колесе авто.

Украинская группа "Антитела" выступала за границей, а на днях сообщила о возвращении домой. Но путешествие прошло "не без приключений".

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"Антитела" чуть не попали в ДТП

В группе рассказали, что во время выступления в Париже недоброжелатели выкрутили гайки на колесе авто. Оно отпало в пути – микроавтобус чуть не опрокинулся.

Когда тебе во время выступления в Париже выкрутили гайки на колесе турового автомобиля. Когда на скоростном европейском автобане качающимся колесом полностью срезало болты, и колесо, отпав, зависло на тормозном диске, нарезая металлическую стружку,

– рассказали участники.



С колеса авто выкрутили гайки / Фото из инстаграма "Антител"

"Только благодаря водительскому мастеру микроавтобус с командой в этот момент не перевернулся, и даже удачно остановился к событиям, которые бы имели тяжелые последствия. В эти моменты ты понимаешь, что бдительность во время войны нельзя ослаблять никогда, потому что враг может быть повсюду".

Дорожные службы, ремонт и оценка повреждений обнаружили царапины, появившиеся при попытках выкрутить диски и гайки на колесах. "Антитела" не уверены, кто может быть виновником: россияне или просто неравнодушные "поклонники".

Не знаем кого "благодарить" - соседей Москва в отеле, которые возможно пришли тихонько послушать наш концерт, или просто неравнодушным "поклонниками" нашей деятельности и творчества в Париже, но главное – что все нормально! Все переживем!

– подытожили "Антитела".

С колеса авто выкрутили гайки / Фото из инстаграма "Антител"

Как россияне срывали концерты артистам

Ранее за границей часто отменяли и срывали концерты украинских артистов, ставя "палки в колеса". Во многих случаях подозревали, что это могли быть россияне.