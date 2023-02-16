К счастью, с Анной Неплях все хорошо. В то время как в ее дорогом авто разбито заднее стекло. Как теперь выглядит автомобиль "Мисс Украины Вселенная 2021", смотрите фото ниже.

Читайте также Лесю Никитюк оштрафовала полиция: что она нарушила и сколько заплатила

В авто Анны Неплях стреляли в Киеве

Как вам такой прикол, что в меня с утра стреляли, пока я была за рулем. Неожиданно моя машина стала кабриолетом. Но, как уже пошутил один мой друг: "мы те, кто пули не боятся". Так что со мной все хорошо, лёгкий шок. Но у меня как бы планы на день, никто их не сорвет,

– заявила Анна Неплях.

Девушка пошутила, что теперь у нее есть свое "окно в Европу", но никаких деталей утреннего инцидента пока не раскрыла.

В авто "Мисс Украины Вселенная 2021" Анны Неплях стреляли в Киеве / Фото с инстаграм-сторис

В авто "Мисс Украины Вселенная 2021" Анны Неплях стреляли в Киеве / Фото с инстаграм-сторис

Однако без авто Анна Неплях не осталась, взяла другое – свой красный Mercedes-Benz, за рулем которого не раз попадала в ДТП. Она прокомментировала это так: "Девочка: залегает на дно. Женщина: меняет автомобиль".

Анна Неплях поменяла авто, в которое стреляли в Киеве / Фото с инстаграм-сторис

В какие ДТП попадала "Мисс Украина Вселенная 2021"

Напомним, после победы на национальном конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021" с Анной Неплях регулярно случались автопроисшествия. В ноябре 2021 года она попала в свое первое серьезное ДТП – не рассчитала тормозной путь и врезалась в авто впереди. Девушка утверждала, что была полностью сконцентрирована на дороге, и восприняла это как знак заземлиться, замедлиться.

В начале февраля 2022 года она на ровном месте разбила свой Mercedes почти за 2 миллиона гривен – "просто разворачивалась, просто заехала на въезд и сорвала бампер". Не прошло и недели, как с "Мисс Украина Вселенная 2021" произошла еще одна авария. В пробке на мосту в авто врезался грузовик, но тогда она, к счастью, был на пассажирском сиденье.