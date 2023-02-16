На щастя, з Анною Неплях усе добре. Тоді як у її дорогому авто потрощене заднє скло. Як тепер виглядає автомобіль "Міс України Всесвіт 2021", дивіться фото нижче.

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В авто Анни Неплях стріляли в Києві

Як вам такий прикол, що в мене зранку стріляли, поки я була за кермом. Неочікуваним чином моя машина стала кабріолетом. Але, як вже пожартував один мій друг: "мы те, кто пули не боятся". Так що зі мною все добре, легкий шок. Але в мене як би плани на день, ніхто їх не зірве,

– заявила Анна Неплях.

Дівчина пожартувала, що тепер у неї є своє "вікно в Європу", але жодних деталей ранкового інциденту поки не розкрила.

В авто "Міс України Всесвіт 2021" Анни Неплях стріляли в Києві / Фото з інстаграм-сторіс

В авто "Міс України Всесвіт 2021" Анни Неплях стріляли в Києві / Фото з інстаграм-сторіс

Однак без авто Анна Неплях не залишилася, взяла інше – свій червоний Mercedes-Benz, за кермом якого не раз потрапляла в ДТП. Вона прокоментувала це так: "Дівчинка: залягає на дно. Жінка: міняє автомобіль".

Анна Неплях поміняла авто, в яке стріляли в Києві / Фото з інстаграм-сторіс

В які ДТП потрапляла "Міс Україна Всесвіт 2021"

Нагадаємо, після перемоги на національному конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2021" з Анною Неплях регулярно траплялися автопригоди. У листопаді 2021 року вона спричинила своє перше серйозне ДТП – не розрахувала гальмівний шлях та врізалась в авто попереду. Дівчина стверджувала, що була повністю сконцентрована на дорозі, тож сприйняла це як знак заземлитися, сповільнитися.

На початку лютого 2022 року вона на рівному місці розбила свій Mercedes за майже 2 мільйони гривень – "просто розверталася, просто заїхала на в'їзд та зірвала бампер". Не минуло й тижня, як з "Міс Україна Всесвіт 2021" трапилася ще одна аварія. У заторі на мосту в авто врізалася вантажівка, але тоді вона, на щастя, була на пасажирському сидінні.