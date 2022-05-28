Анна Тринчер удивила заявлением о предстоящей свадьбе: "Планирую обвенчаться"

В октябре 2021 года Анна Тринчер сказала "да" блогеру Александру Волошину. Свадьбу планировали летом, но война перечеркнула их планы. В эксклюзивном интервью 24 каналу певица призналась, что теперь, прежде всего, хочет обвенчаться.

Как выяснилось, 20-летняя Анна Тринчер мечтает не столько о свадьбе, белом платье и фате, сколько о венчании. В разговоре с нами артистка заявила, что это будет первое, что она сделать после победы Украины в войне с Россией.

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Какой будет предстоящая свадьба Анны Тринчер

Хотелось бы повенчаться, потому что для меня это важная процедура. Я верующая, и вся моя семья тоже. И я считаю, что брак, закрепленный на небе Богом, – это настоящий брак навеки,

– заявила певица.

Если раньше они с Волошиным планировали эпатажную свадьбу, то сейчас особых планов не строят, ведь не все зависит от них. У влюбленных два варианта – либо пышное торжество в Украине, либо камерная церемония для самых близких.

"Думаю, что пышная свадьба через год-полтора может быть уместной. Если не будет, то сделаем маленькую свадьбу для своих. Возможно даже поедем в медовый месяц, поженимся на побережье моря", – поделилась Анна Тринчер.

Анна Тринчер с женихом Александром Волошиным / Фото из инстаграма певицы

Примирились ли родные Тринчер с Волошиным

Интересно, что еще в октябре, перед помолвкой, звезда поссорилась с мамой и бабушкой, потому что они узнали о предложении раньше ее и обиделись, что она с ними не посоветовалась. Хотя родные и испортили Тринчер самый важный сюрприз в ее жизни, сейчас они в прекрасных отношениях и с ней, и с ее будущим мужем.

Все совсем изменилось. Моя бабушка вообще от Саши не отходит, она скорее его накормит, чем меня. Мама тоже изменила свое мнение. Поэтому, мне кажется, настало то время, когда бабушка и мама поняли, что передали меня в надежные руки и могут не беспокоиться,

– рассказала артистка.

тикток и инстаграм-блогер Александр Волошин сделал предложение Анне Тринчер 22 октября 2021 года на парковке торгового центра Retroville, который разрушен из-за ракетного удара . Певица заявляла, что россияне "уничтожили место их любви".

Эксклюзивное интервью с Анной Тринчер во время войны: смотрите видео онлайн