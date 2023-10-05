Муж Анны Тринчер отпраздновал 26-летие без жены: "Обиделись друг на друга"
Источник:Александр Волошин
Муж украинской певицы Анны Тринчер, блогер Александр Волошин отпраздновал день рождения. Однако артистка не смогла приехать, чтобы лично поздравить любимого.
Поклонники заподозрили, что пара испытывает серьезные проблемы в браке. Ранее Анна Тринчер призналась, что переживает не лучшие времена в отношениях с Волошиным.
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Тринчер не было на дне рождения мужа
Александр Волошин отметил день рождения не в Киеве. Сначала блоггер планировал побыть с семьей, а потом решил праздновать с друзьями.
Однако его жена-певица не пришла его день рождения.
"Немножко все пошло не по плану. Утром меня поздравили родители, а потом я увидел сообщение от Ани, что ее не будет", – поделился блоггер.
Тринчер не было на дне рождения Волошина / Фото с его инстаграм-сторис
Сторонники пары взволновались, все ли в их отношениях. Волошин ответил фанам и объяснил, что Тринчер не приехала на празднование, потому что заболела.
Кроме того, оказалось, что звездные супруги обиделись на друг друга.
Тогда мы вообще друг на друга обиделись. Я обиделся, потому что она не приехала. Она обиделась из-за того, что я ей не звонил. Хотя я ей звонил по телефону, мы общались. Было такое недоразумение, но мы уже все уладили,
– поделился Александр.
Волошин объяснил, почему Тринчер не приехала / Скриншот с его инстаграмм-сторис
Добавим, что 24 сентября влюбленные отпраздновали первую годовщину бракосочетания. Однако они провели этот день отдельно – Александр уехал с друзьями в Карпаты, а Анна осталась в Киеве.
Раньше ходили слухи о разводе пара
- В сети распространились слухи о том, что певица Анна Тринчер после года брака развелась с Александром Волошиным. Однако звездные супруги опровергли сплетни.
- Муж артистки тоже прокомментировал эти слухи. Он отметил, что у них все хорошо, хотя в отношениях до сих пор есть кризис.
- В августе Тринчер с мужем на время разъехались. Такое решение влюбленные приняли на семейной сессии у психолога. Они обратились к специалисту из-за кризиса в отношениях.