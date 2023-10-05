Муж Анны Тринчер отпраздновал 26-летие без жены: "Обиделись друг на друга"

Муж украинской певицы Анны Тринчер, блогер Александр Волошин отпраздновал день рождения. Однако артистка не смогла приехать, чтобы лично поздравить любимого.

Поклонники заподозрили, что пара испытывает серьезные проблемы в браке. Ранее Анна Тринчер призналась, что переживает не лучшие времена в отношениях с Волошиным.

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Тринчер не было на дне рождения мужа

Александр Волошин отметил день рождения не в Киеве. Сначала блоггер планировал побыть с семьей, а потом решил праздновать с друзьями.

Однако его жена-певица не пришла его день рождения.

"Немножко все пошло не по плану. Утром меня поздравили родители, а потом я увидел сообщение от Ани, что ее не будет", – поделился блоггер.



Тринчер не было на дне рождения Волошина / Фото с его инстаграм-сторис

Сторонники пары взволновались, все ли в их отношениях. Волошин ответил фанам и объяснил, что Тринчер не приехала на празднование, потому что заболела.

Кроме того, оказалось, что звездные супруги обиделись на друг друга.

Тогда мы вообще друг на друга обиделись. Я обиделся, потому что она не приехала. Она обиделась из-за того, что я ей не звонил. Хотя я ей звонил по телефону, мы общались. Было такое недоразумение, но мы уже все уладили,

– поделился Александр.



Волошин объяснил, почему Тринчер не приехала / Скриншот с его инстаграмм-сторис

Добавим, что 24 сентября влюбленные отпраздновали первую годовщину бракосочетания. Однако они провели этот день отдельно – Александр уехал с друзьями в Карпаты, а Анна осталась в Киеве.

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