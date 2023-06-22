Анна Тринчер набила большое тату на руке и объяснила его значение: "Символ императрицы"

Певица и блоггер Анна Тринчер набила новую татуировку, которая стала самой большой из всех. Теперь на руке артистки изображена императрица. Анна Тринчер объяснила значение этого тату.

Анна призналась, что долго выбирала, что хочет набить, и консультировалась с тату-мастером. Раньше она показывала свои предыдущие тату, за которые нарвалась на критику.

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По ее словам, каждое тату на теле символизирует определенный период ее жизни – либо его начало, либо его завершение.

Я вкладываю свои важные смыслы в каждое тату. Вообще я обожаю татуировки, обожаю девушек и ребят с татуировками. Поэтому я выбирала эту татуировку достаточно долгое время и не могла решиться,

– объяснила Тринчер.



Тату Анны Тринчер / Фото с ее инстаграмм-сторис

Что означает тату Анны Тринчер

На руке певица набила символ "императрицы". Как отметила Анна, новое тату выбирала с помощью нумерологии. Интересно, что на теле певица раньше набила надпись "empress", что в переводе означает "императрица", а теперь на ее руке появился и сам символ.



Тату Анны Тринчер / Фото с ее инстаграмм-сторис

"У меня есть надпись, теперь будет сам символ. Императрица – это символ справедливости, мудрости, благоразумия, символ победы добра над злом! Именно такой период у меня сейчас", – объяснила артистка.



Тату Анны Тринчер / Фото с ее инстаграмм-сторис

Анна также показала свои старые татуировки. Интересно, что бабочка на ключице певицы – это символ легкости. В это время артистка покончила с абьюзивными отношениями. Тринчер объяснила и розу на руке. По ее словам, этот цветок напоминает ему самого себя.

"Бабочка была набита вместе с розой. В тот тяжелый период я пошла на сеанс гипноза и увидела себя изнутри в виде именно розы с шипами: красивая, сильная и очень одинокая", – призналась знаменитость.



Тату Анны Тринчер / Фото с ее инстаграмм-сторис

К слову, недавно Тринчер снова увеличила себе губы. Певица показала результат процедуры до и после. Звезда каждые полгода восстанавливает их. А в прошлом году звезда увеличила грудь и несколько недель назад показала шрам, оставшийся после операции.