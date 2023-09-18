Без квартиры, машины и няни: певица-предательница пожаловалась на жизнь в России

Певица Анна Седокова жалуется на тяжелую жизнь в России. Вероятно, она рассталась с мужем и осталась без дома и машины.

Бывшая участница "ВИА Гры" Анна Седокова в начале полномасштабного вторжения показывалась в США. Теперь же она вернулась в страну-террористку, но не нашла здесь лучшей жизни.

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Анна Седокова жалуется на жизнь

Певица, избравшая путь замалчивания войны, выложила инстаграм-сториз, где пожаловалась на жизнь в России. Звезда осталась без квартиры и машины.

У нас пока нет квартиры, машины, няни и школы. Но есть мы. Итак, все найдем,

– надеется Анна Седокова.

Артистка-предательница надеется на "интересную жизнь и новые повороты". Она считает, что ее "прекрасный мозг" сможет достичь новых вершин. Но сейчас Седокова только в поисках съемной квартиры.



Анна Седокова в Росии / Фото с инстаграм-сториз

Фаны Анны Седоковой подозревают, что артистка разошлась с латвийским спортсменом Янисом Тиммой. Ради этих отношений певица отказалась от квартиры в России, взятой в ипотеку.

Что известно об Анне Седоковой