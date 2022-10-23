Анна Саливанчук из "Сватов" призналась, осуждает ли Потапа и Монатика, что пересиживали войну

Украинская актриса Анна Саливанчук высказалась о Потапе и Монатике, которые долгое время не возвращались в Украину из-за границы. В отличие от многих других звезд, актриса их не осуждает. По ее мнению, в Европе от них было больше пользы, чем в Украине.

Если Потап вернулся в Украину только в сентябре, то Монатик – еще в июле. Однако к ним обоим Анна Саливанчук относится одинаково хорошо. Актриса не считает их беглецами.

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Как Анна Саливанчук относится к Потапу и Монатику

Я их не осуждаю совсем. Во-первых, у них была такая возможность уехать. Во-вторых, они там за границей делали гораздо больше, чем те, кто сидел здесь. Они там делали концерты, зарабатывали деньги и донатили. Не каждый мужчина может взять оружие и убивать,

– прокомментировала актриса.

Она добавила, что, как и Потап с Монатиком, попадала под горячую руку "диванных экспертов". Ее критиковали за отдых в Карпатах во время войны.

"Меня осуждали, что я три недели в купальнике в Карпатах гуляла, а здесь людей стреляют. А я пока гуляла в Карпатах в купальнике, зарабатывала деньги как могла, донатила каждый день и помогала детским приютам", – вспомнила актриса.

Почему муж Анны Саливанчук не пошел воевать

К слову, муж Саливанчук Александр Божков – народный депутат и бывший продюсер студии "Квартал 95" – тоже не пошел воевать. По словам звезды, он гораздо более полезен в тылу, чем с оружием на передовой.

Он здесь гораздо полезнее, чем там. Каждый человек должен быть на своем месте. Потому что если ты там, извините, обоср*шься, не сможешь стрельнуть и убьют твоего партнера украинца, ты будешь виноват. Он здесь очень многое помогает. У него хорошо работает голова. Он и деньги зарабатывал, и дроны собирал, и все остальное. А там он бы только вредил и мешал,

– вступилась за любимого Анна Саливанчук.

Анна Саливанчук с мужем Александром и сыновьями / Фото из инстаграма актрисы