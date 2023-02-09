Настоящую популярность Ксении Мишиной принесла "Крипосная", а Наталье Денисенко – ситком "Село на миллион". После этого актрис начали утверждать на роли, на которые претендовала Анна Саливанчук.

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Анна Саливанчук высказалась о Мишиной и Денисенко

Мишина и Денисенко – они одно время начали забирать мои роли. Ну это не они забирали. Это режиссеры их утверждали. Мы пробовались на одни и те же роли – я становилась мамой один раз, другой. А они помоложе – стали с*чками. Я ведь раньше была главной с*чкой Украины. Потом они начали играть этих с*чек. А я уже сейчас стала играть мам, полицейских, врачей. Я уже вышла с того момента – быть любовницей в короткой юбке,

– поделилась Анна Саливанчук.

Сразу после этого знаменитость пошутила: "Может, похудею сейчас, так снова надену короткую юбку".

Кстати, как театральные актрисы Саливанчук нравятся сестры Сумские – Наталья и Ольга, а Аду Роговцеву она считает гениальной: "Она и в театре гений, и в кино гений. Она просто даже когда молчит, уже все понятно".

Кстати, Ксения Мишина давно вышла на международный уровень. Даже во время войны у нее есть работа в зарубежных проектах, а на днях она появилась на красной дорожке допремьерного показа сериала "Честный договор" (Fair Trade 2023) в Бельгии.